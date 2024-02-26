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Украинские артиллеристы поразили окупантов — в 3-й ОШБр показали видео уничтожения пехоты

26 февраля 2024 13:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинские артиллеристы поразили окупантов — в 3-й ОШБр показали видео уничтожения пехоты
Поражение пехоты РФ. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" обнаружили ротацию противника на фронте. Благодаря разведданным воины 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли успешный удар по российской пехоте, которая как раз зашла в здание.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Военные 3-й ОШБр попали в место дислокации пехоты РФ

Украинские разведчики РУП "Шершень" обнаружили ротацию вражеских войск. Впоследствии эти данные передали в 3-ю ОШБр, которая произвела успешное поражение российской пехоты. Воины точно попали в дом, где находились российские солдаты. На видео видно, как после попадания, местоположение оккупантов загорелось, вероятно, большая часть из них погибли или ранены.

"Разведчиками РУП Шершень была обнаружена ротация врага. Пехота зашедшая в здание была поражена прямым попаданием артиллерии 3 ОШБр", — говорится в сообщении.

Напомним, под Авдеевкой военные первого механизированного батальона 3 ОШБр заметили, что за их авто с неба следит FPV-дрон. Бойцы моментально открыли огонь по беспилотнику, тем самым предотвратив попадание дрона в их авто.

Кроме того, воины 3-й ОШБр за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке. Таким образом, военные разгромили штурм врага.

война
Украина
видео
Россия
атака
штурмовая бригада
3 ОШБр

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