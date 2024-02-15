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Украина может потерять Авдеевку — в Белом доме назвали причину

15 февраля 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина может потерять Авдеевку — в Белом доме назвали причину
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку в Донецкой области, из-за нехватки у украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

Об этом чиновник сказал на брифинге в Белом доме в четверг, 15 февраля.

В Белом доме прогнозируют потерю Украиной Авдеевки

"К сожалению, мы получаем сообщение от украинцев, что ситуация там критическая. Поскольку россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции, есть угроза, что Авдеевка перейдет под российский контроль", — говорит он.

Кирби отметил, что это преимущественно можно объяснить нехваткой артиллерийских снарядов в Украине и паритетом России в живой силе.

"Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, из-за чего мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают прорывать украинскую оборону", — подчеркнул чиновник.

Кирби снова призвал Палату представителей США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для Украины, потому что в противном случае "то, что сейчас происходит в Авдеевке, может повториться в других местах как на фронте, так и в тылу".

Напомним, ранее начштаба полка "Азов", майор Богдан Кротевич раскритиковал действия украинского командования в Авдеевке, заявив, что ВСУ не должны "биться лоб в лоб с россиянами", и предложил другой вариант. Тем временем российские военнослужащие установили в городе триколор на том самом месте, где президент Украины Владимир Зеленский делал селфи.

США
российские войска
ВСУ
Украина
Белый дом
Джон Кирби
Авдеевка

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