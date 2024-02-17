У ЗСУ назвали втрати окупантів за добу на Таврійському напрямку

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці Сил оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати ударів по живій силі та техніці противника на своїй ділянці фронту. За останні 24 години завдяки діям українських захисників російська армія втратила 609 солдатів і понад двадцять одиниць військової техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресслужби ОСУВ "Таврія" у суботу, 17 лютого.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Минулої доби РФ втратила в озброєнні та військовій техніці 21 одиницю, без урахування безпілотних літальних апаратів. Серед них два танки, 11 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс і три автомобілі. Крім того, Сили оборони України знищили два інші значущі об'єкти противника.

Ситуація на Таврійському напрямі 17 лютого

На території, що контролюється ОСУВ "Таврія", відбулося близько 60 бойових зіткнень. Противник завдав 35 повітряних ударів та здійснив 965 артилерійських пострілів.

На Авдіївському напрямку підрозділи сил оборони успішно відбили 38 атак противника в районі Ласточкиного, Авдіївки та на захід від Бердичева. У районі Первомайського та Невельського було відбито ще п'ять атак.

На Мар'їнському напрямку противник 12 намагався прорвати українські оборонні рубежі у районах Георгіївки та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку упродовж цього часу штурмові дії не фіксувалися.

На Запорізькому напрямку противник тричі робив спроби наступу на південний схід від Малої Токмачки, проте не досяг успіху.

Повідомлення ЗСУВ "Таврія". Фото: скриншот

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів і оборона більш вигідних рубежів.

Раніше стало відомо, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це можливо.