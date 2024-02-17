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В ВСУ назвали потери оккупантов за сутки на Таврическом направлении

17 февраля 2024 12:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ назвали потери оккупантов за сутки на Таврическом направлении
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Сил обороны на Таврическом направлении продолжают наносить удары по живой силе и технике противника на своем участке фронта. За последние 24 часа, благодаря действиям украинских защитников, российская армия потеряла 609 солдат и свыше двадцати единиц военной техники.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ОСУВ "Таврия" в субботу, 17 февраля.

Потери врага на Таврическом направлении

За прошедшие сутки РФ потеряла в вооружении и военной технике 21 единицу, без учета беспилотных летательных аппаратов. В их числе два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, один противотанковый ракетный комплекс и три автомобиля. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили два других значимых объекта противника.

Ситуация на Таврическом направлении 17 февраля

На территории, контролируемой ОСУВ "Таврия", произошло около 60 боевых столкновений. Противник нанес 35 воздушных ударов и осуществил 965 артиллерийских выстрелов.

На Авдеевском направлении подразделения сил обороны успешно отбили 38 атак противника в районе Ласточкиного, Авдеевки и к западу от Бердичева. В районе Первомайского и Невельского было отражено еще пять атак.

На Марьинском направлении противник 12 пытался прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Георгиевки и Новомихайловки.

На Новопавловском направлении в течение этого времени штурмовые действия не фиксировались.

На Запорожском направлении противник три раза предпринимал попытки наступления к юго-востоку от Малой Токмачки, однако не достиг успеха.

Авдеевка
Сообщение ОСУВ "Таврия". Фото: скриншот

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Ранее стало известно, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.

российские войска
ВСУ
Донецкая область
военная техника
военные
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Авдеевка
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Александр Тарнавский
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