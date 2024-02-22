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У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації

22 лютого 2024 14:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації
Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Вугледарі Донецької області, що знаходиться поблизу лінії фронту, досі залишаються 111 цивільних мешканців. Поліцейські евакуювали одну з них — в жінки почали відмовляти ноги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram у четвер, 22 лютого.

Евакуація з Вугледару

"Поліцейські евакуювали до лікарні хвору жінку, у якої почали відмовляти ноги. Згодом лікарі діагностували у неї важке запалення легень", — йдеться у повідомленні.

  • У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації - фото 1
    Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
  • У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації - фото 2
    Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
  • У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації - фото 3
    Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
  • У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації - фото 4
    Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
  • У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації - фото 5
    Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція
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Правоохоронці зазначили, що ще декілька днів — і жінка могла померти.

Крім того, поліцейські роздали гуманітарну допомогу людям у місті.

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, 13 лютого поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював важкопоранену жінку із Красногорівки Донецької області. Однак від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Також МВС повідомляла про евакуацію 37 дітей з Донеччини. Зокрема, трьох вивезли із зони активних бойових дій.

українці
евакуація
поліція
Вугледар
війна в Україні

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