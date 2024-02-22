У Вугледарі ще досі лишаються цивільні — у МВС показали кадри евакуації

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція

У Вугледарі Донецької області, що знаходиться поблизу лінії фронту, досі залишаються 111 цивільних мешканців. Поліцейські евакуювали одну з них — в жінки почали відмовляти ноги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram у четвер, 22 лютого.

Евакуація з Вугледару

"Поліцейські евакуювали до лікарні хвору жінку, у якої почали відмовляти ноги. Згодом лікарі діагностували у неї важке запалення легень", — йдеться у повідомленні.

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція

Евакуація цивільних. Фото: Нацполіція 1 / 5

Правоохоронці зазначили, що ще декілька днів — і жінка могла померти.

Крім того, поліцейські роздали гуманітарну допомогу людям у місті.

Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, 13 лютого поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював важкопоранену жінку із Красногорівки Донецької області. Однак від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Також МВС повідомляла про евакуацію 37 дітей з Донеччини. Зокрема, трьох вивезли із зони активних бойових дій.