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У Третій штурмовій бригаді розповіли, чи залишаються в Авдіївці цивільні

16 лютого 2024 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Третій штурмовій бригаді розповіли, чи залишаються в Авдіївці цивільні
Пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що місто Авдіївка перетворилося на плацдарм для військових. За його словами, цивільних там немає.

Про це Олександр Бородін розповів в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 16 лютого.

Ситуація в Авдіївці

Бородін зазначив, що Авдіївка стала територією для бойових дій. За його словами, усі цивільні, які могли, виїхали з міста.

Однак, за словами військового, у підвалах, ймовірно, можуть бути люди. Наразі невідомо, чи це справді так.

Нагадаємо, 16 лютого окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Також командир підрозділу Terra у Третій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов розповів, що наразі населений пункт можна назвати найзапеклішим містом на планеті.

війна
українці
Україна
Донецька область
окупанти
Авдіївка

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