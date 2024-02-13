Поліцейські евакуювали важкопоранену жінку з Красногорівки, але врятувати не змогли — відео

Красногорівка. Фото: Радіо Свобода

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював важкопоранену жінку із Красногорівки Донецької області. Біля 74-річної громадянки вибухнули російські снаряди.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у вівторок, 13 лютого.

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Стан пораненої жінки був критичний — вона отримала травми обличчя, спини та кінцівок.

Правоохоронці надали першу домедичну допомогу та швидко доставили її до лікарні, однак наступного дня жінка померла.

"Поліцейські вкотре закликають жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися. Адже це єдина можливість зберегти своє життя та здоров’я", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині залишається 941 цивільних мешканців. Всі вони переважно літні люди, які навряд чи погодяться покинути місто.

Також ми писали, що в кінці січня на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.