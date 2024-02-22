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В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации

22 февраля 2024 14:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации
Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Угледаре Донецкой области, который находится вблизи линии фронта, до сих пор остаются 111 гражданских жителей. Полицейские эвакуировали одну из них — у женщины начали отказывать ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в четверг, 22 февраля.

Эвакуация из Угледара

"Полицейские эвакуировали в больницу больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких", — говорится в сообщении.

  • В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации - фото 1
    Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
  • В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации - фото 2
    Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
  • В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации - фото 3
    Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
  • В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации - фото 4
    Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
  • В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации - фото 5
    Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция
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Правоохранители отметили, что еще несколько дней — и женщина могла умереть.

Кроме того, полицейские раздали гуманитарную помощь людям в городе.

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Скриншот сообщения МВД Украины

Напомним, 13 февраля полицейский экипаж "Белый ангел" эвакуировал тяжелораненую женщину из Красногоровки Донецкой области. Однако от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Также МВД сообщало об эвакуации 37 детей из Донетчины. В частности, троих вывезли из зоны активных боевых действий.

украинцы
эвакуация
полиция
Угледар
война в Украине

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