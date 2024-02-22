В Угледаре до сих пор остаются гражданские — в МВД показали кадры эвакуации

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция

В Угледаре Донецкой области, который находится вблизи линии фронта, до сих пор остаются 111 гражданских жителей. Полицейские эвакуировали одну из них — у женщины начали отказывать ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в четверг, 22 февраля.

Эвакуация из Угледара

"Полицейские эвакуировали в больницу больную женщину, у которой начали отказывать ноги. Впоследствии врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких", — говорится в сообщении.

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция

Эвакуация гражданских. Фото: Нацполиция 1/5 _ 5

Правоохранители отметили, что еще несколько дней — и женщина могла умереть.

Кроме того, полицейские раздали гуманитарную помощь людям в городе.

Скриншот сообщения МВД Украины

Напомним, 13 февраля полицейский экипаж "Белый ангел" эвакуировал тяжелораненую женщину из Красногоровки Донецкой области. Однако от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Также МВД сообщало об эвакуации 37 детей из Донетчины. В частности, троих вывезли из зоны активных боевых действий.