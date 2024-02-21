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З Донецької області евакуювали ще понад 30 дітей

21 лютого 2024 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З Донецької області евакуювали ще понад 30 дітей
Рятувальник з дитиною. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники Донецької області допомогли евакуюватися 37 дітям. Із зони активних бойових дій вивезли трьох.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 21 лютого.

Евакуація з Донецької області

У МВС наголосили, що Донецька область потерпає від щоденних російських обстрілів. Рятувальники допомагають людям під час проведення евакуації.

Евакуація з Донецької області
Евакуація з Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Так, за минулу добу рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" та поліцейські евакуювали п'ятьох мешканців прифронтового села Новоселівка Перша, з них — троє дітей", — йдеться у повідомленні.

Евакуація з Донецької області
Евакуація з Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському та Бахмутському районах 150 людям, у тому числі 34 дітям.

Евакуація з Донецької області
Евакуація з Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак від евакуації вони відмовляються

Також 20 лютого росіяни вкотре атакували Донеччину. Під прицілом опинився Краматорськ. Ворог завдав удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

МВС
війна
українці
евакуація
Донецька область
обстріли

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