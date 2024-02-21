З Донецької області евакуювали ще понад 30 дітей
Рятувальники Донецької області допомогли евакуюватися 37 дітям. Із зони активних бойових дій вивезли трьох.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 21 лютого.
Евакуація з Донецької області
У МВС наголосили, що Донецька область потерпає від щоденних російських обстрілів. Рятувальники допомагають людям під час проведення евакуації.
"Так, за минулу добу рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" та поліцейські евакуювали п'ятьох мешканців прифронтового села Новоселівка Перша, з них — троє дітей", — йдеться у повідомленні.
Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському та Бахмутському районах 150 людям, у тому числі 34 дітям.
Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак від евакуації вони відмовляються.
Також 20 лютого росіяни вкотре атакували Донеччину. Під прицілом опинився Краматорськ. Ворог завдав удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.
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