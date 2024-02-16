У Центрі нацспротиву розповіли, скільки іноземних найманців воюють на боці РФ

Сирійські найманці. Фото: Reuters

На боці російських загарбників в Україні воюють десятки тисяч іноземних найманців. Росія продовжує вербувати громадян країн Азії та Африки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

РФ вербує найманців для війни

"На території РФ продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі відправляються на території України", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що іноземцям обіцяють зарплату 2000- 4000 доларів, однак фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення.

У ЦНС уточнили, що російські спецслужби активно вербують громадян у таких країнах: Сирія, Непал, Афганістан, Індія, Конго, Єгипет та в середній Азії — їх використовують для штурмів українських позицій.

В основному росіяни їх використовують для штурму українських позицій.

Раніше в ГУР повідомляли, що найманців з Сирії готують до бойових дій в Україні прямо на території країни.

Також CNN писало, що Росія завербувала в ряди своїх Збройних сил близько 15 тис. жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2000 доларів.