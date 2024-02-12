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Скільки непальців завербувала Росія на війну проти України

12 лютого 2024 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки непальців завербувала Росія на війну проти України
Російський військовий несе боєприпас. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія завербувала в ряди своїх Збройних сил близько 15 тисяч жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2 тис. доларів. 

Про це повідомляє CNN у неділю, 11 лютого.

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Росія вербує найманців з Непалу

Житель Непалу, який пішов до російської армії розповів, що був змушений це зробити, адже в його країні немає змоги влаштуватися на роботу. Чоловік переконаний, що зробив помилку.

"Я пішов в російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було не правильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація", — зазначив один із найманців.

За його словами, йому також запропонували російське громадянство. Його одразу після нетривалого навчання відправили до Бахмуту, де він пробув місяць, оскільки отримав поранення.

"У Бахмуті немає жодної ділянки землі, яка б не постраждала від бомб. Усі дерева, кущі та зелень… їх уже немає. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що аж плакати хочеться", – розповів непалець.

Видання додає, що серед непальців, які Росія завербувала на війну проти України, щонайменше 2 000 зниклих безвісти. Їхні родичі вимагають, щоб влада повернула їх в родини. Однак політики значно зменшують кількість завербованих найманців, заявляючи, що участь у війні бере близько 200 громадян Непалу.

Розташування Непалу на карті
Розташування Непалу на карті. Фото: скриншот

Що відомо про найманців в армії РФ

Нагадаємо, що Росія вербує до своєї армії й іноземних студентів. Існує організована схема, за допомогою якої їх змушують підписувати контракти зі Збройними Силами Російської Федерації. 

Також ми повідомляли, що українським військовим нещодавно вдалося взяти в полон російського найманця з країни Сьєрра-Леоне, що в Західній Африці.

Додамо, що Росія продовжує вербувати найманців серед іноземців для війни проти України. Так, громадян Сирії готують до бойових дій прямо на території країни.

військові
Непал
війна в Україні
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Росія

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