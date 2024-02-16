В Центре нацсопротивления рассказали, сколько иностранных наемников воюют на стороне РФ

Сирийские наемники. Фото: Reuters

На стороне российских захватчиков в Украине воюют десятки тысяч иностранных наемников. Россия продолжает вербовать граждан Азии и Африки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ вербует наемников для войны

"На территории РФ продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что иностранцам обещают зарплату 2000-4000 долларов, однако фактически платят несколько сот долларов обеспечения.

В ЦНС уточнили, что российские спецслужбы активно вербуют граждан в таких странах: Сирия, Непал, Афганистан, Индия, Конго, Египет и в средней Азии — их используют для штурмов украинских позиций.

В основном россияне используют их для штурма украинских позиций.

Ранее в ГУР сообщали, что наемников из Сирии готовят к боевым действиям в Украине прямо на территории страны.

Также CNN писало, что Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил около 15 тыс. жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2000 долларов.