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В Центре нацсопротивления рассказали, сколько иностранных наемников воюют на стороне РФ

16 февраля 2024 08:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Центре нацсопротивления рассказали, сколько иностранных наемников воюют на стороне РФ
Сирийские наемники. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На стороне российских захватчиков в Украине воюют десятки тысяч иностранных наемников. Россия продолжает вербовать граждан Азии и Африки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ вербует наемников для войны

"На территории РФ продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что иностранцам обещают зарплату 2000-4000 долларов, однако фактически платят несколько сот долларов обеспечения.

В ЦНС уточнили, что российские спецслужбы активно вербуют граждан в таких странах: Сирия, Непал, Афганистан, Индия, Конго, Египет и в средней Азии — их используют для штурмов украинских позиций.

В основном россияне используют их для штурма украинских позиций.

Ранее в ГУР сообщали, что наемников из Сирии готовят к боевым действиям в Украине прямо на территории страны.

Также CNN писало, что Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил около 15 тыс. жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2000 долларов.

Африка
вербовка
Азия
война в Украине
Россия

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