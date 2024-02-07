РФ вербує найманців з Сирії для війни проти України — в ГУР розповіли деталі схеми
Росія продовжує вербувати найманців серед іноземців для війни проти України. Зокрема, йдеться про громадян Сирії — їх готують до бойових дій прямо на території країни.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 7 лютого.
Росія вербує найманців з Сирії
"Держава-агресор Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires", — йдеться у повідомленні.
Перша партія найманців загальною кількістю близько 1000 осіб проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові.
Після завершення підготовки їх доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію РФ. Там вони за лічені дні отримають російські паспорти та будуть мобілізовані до армії окупантів.
Зазначається, що рекрутинг у Сирії росіяни реалізовують через туристичні компанії. Спершу сирійцям обіцяють роботу охоронцями на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.
"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", — зауважили в ГУР.
Нагадаємо, що у Непалі директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив про припинення видачі громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це сталося після того, як 10 непальських солдатів загинули під час служби в російській армії.
Також ми писали, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.
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