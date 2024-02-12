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У Сирії тренують російських операторів дронів для війни проти України — деталі від ГУР

12 лютого 2024 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Сирії тренують російських операторів дронів для війни проти України — деталі від ГУР
Російський окупант. Ілюстративне фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сирії на аеродромі Шайрат готують операторів безпілотників для війни проти України. Йдеться про російських операторів, яких тренують саме на БпЛА іранського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок, 12 лютого.

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В ГУР зазначили, що такі навчання для росіян проводять "Ліванська поліція Хезболлиє та "Іранська революційна гвардія" на території військового аеродрому Шайрат, який розташований в Сирії. 
 
"Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БпЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad. Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", — додали в українській розвідці.

Крім того, разом з російськими окупантами навчання на БпЛА проходять й найманці-сирійці, яких РФ планує задіяти у війні проти України.

навчання російських операторів на БпЛА в Сирії
Скриншот допису з Telegram ГУР МО України

Нагадаємо, Росія вербує найманців серед іноземців для війни проти України, а саме громадян Сирії, яких готують до бойових дій прямо на території своєї країни.

Раніше на Донеччині ЗСУ взяли в полон російського найманця з країни Сьєрра-Леоне, яка розташована в Західній Африці.

безпілотники
навчання
Сирія
війна в Україні
ГУР
Росія

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