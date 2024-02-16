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В Третьей штурмовой назвали Авдеевку самым ожесточенным городом на планете

16 февраля 2024 09:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой назвали Авдеевку самым ожесточенным городом на планете
Командир подразделения Terra в Третьей отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командир подразделения Terra в Третьей отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, в настоящее время населенный пункт можно назвать самым ожесточенным городом на планете.

Об этом Николай Волохов сказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 16 февраля.

Что происходит в Авдеевке

Волохов отметил, что ситуация в Авдеевке это как "Вторая мировая на максимуме".

По его словам, российские оккупанты стянули максимум своих сил — и технику, и пехоту, и авиацию. Враг использует все по максимуму.

"Я такого интенсивного использования на полномасштабной украинско-российской войне не видел. Нельзя сказать, что враг пользуется только отдельным ресурсом — они пытаются работать в комплексе", — отметил командир подразделения Terra.

В то же время украинские военные отражают атаки противника. В частности, по меньшей мере две бригады оккупантов уже уничтожены. К тому же есть рекорды в ликвидации живой силы и техники захватчиков.

Напомним, оккупанты могут завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. Сейчас Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Также россияне в Авдеевке Донецкой области установили триколор на том же месте, где Президент Украины Владимир Зеленский делал селфи. В настоящее время город фактически окружен захватчиками.

война
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка

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