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В Третьей штурмовой бригаде рассказали, остаются ли в Авдеевке гражданские

16 февраля 2024 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой бригаде рассказали, остаются ли в Авдеевке гражданские
Пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что город Авдеевка превратился в плацдарм для военных. По его словам, гражданских там нет.

Об этом Александр Бородин рассказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 16 февраля.

Ситуация в Авдеевке

Бородин отметил, что Авдеевка стала территорией боевых действий. По его словам, все гражданские, которые могли, уехали из города.

Однако, по словам военного, в подвалах, возможно, могут быть люди. Пока неизвестно, действительно ли это.

Напомним, 16 февраля оккупанты обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. Кроме того, захватчики стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

Также командир подразделения Terra в Третьей отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов рассказал, что в настоящее время населенный пункт можно назвать самым ожесточенным городом на планете.

война
украинцы
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка

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