У Третій штурмовій бригаді показали, як знищили дрон росіян, що за ними стежив

Падіння знищеного ворожого дрона в Авдіївці. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади збили ворожий дрон, який стежив за їхнім авто. На той час військові якраз переїжджали між позиціями в Авдіївці.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у своєму Telegram в суботу, 24 лютого, та показала відповідне відео.

Як військові на ходу знищили ворожий дрон в Авдіївці

Нещодавно бійці Третьої штурмової бригади переїжджали між позиціями в Авдіївці. В той час вони помітили, як їхнє авто з неба веде ворожий дрон.

"Завдяки моментальній реакції та влучному вогню на ходу вдалося ліквідувати FPV окупантів, який збирався ліквідувати наших", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як військові маневрували авто та тішаться, що вдалося знищити російський дрон.

Битва за Авдіївку — останні новини

Нагадаємо, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади "Берсерк" зафільмував кадри найзапеклішого бою за Авдіївку. На відео видно коксохімічний завод, дачний кооператив та промислові зони, які були фактично знищені внаслідок ворожих обстрілів.

Раніше у пресслужбі підрозділу показали кадри відбиття російського штурму поблизу захоплених ворогом решток міста. Протягом ночі безперервних боїв бійці знищили 35 російських десантників, які брали участь у штурмі, ще дев'ятьох було взято у полон.

Водночас заступник командира підрозділу Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація внаслідок того, що росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.