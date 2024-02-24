В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожили дрон россиян, который за ними следил
Бойцы Третьей штурмовой бригады сбили вражеский дрон, следивший за их авто. В это время военные как раз переезжали между позициями в Авдеевке.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в своем Telegram в субботу, 24 февраля, и показала соответствующее видео.
Как военные на ходу уничтожили вражеский дрон в Авдеевке
Недавно бойцы Третьей штурмовой бригады переезжали между позициями в Авдеевке. В то время они заметили, как их автомобиль с неба ведет вражеский дрон.
"Благодаря моментальной реакции и точному огню на ходу удалось ликвидировать FPV оккупантов, который собирался ликвидировать наших", — говорится в сообщении.
На видео видно, как военные маневрировали авто и радуются, что удалось уничтожить российский дрон.
Битва за Авдеевку — последние новости
Напомним, военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады "Берсерк" снял кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку. На видео видны коксохимический завод, дачный кооператив и промышленные зоны, которые были фактически уничтожены в результате вражеских обстрелов.
Ранее в пресс-службе подразделения показали кадры отражения российского штурма вблизи захваченных врагом останков города. В течение ночи непрерывных боев бойцы уничтожили 35 участвовавших в штурме российских десантников, еще девять были взяты в плен.
В то же время заместитель командира подразделения Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация вследствие того, что россияне перебрасывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.
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