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В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожили дрон россиян, который за ними следил

24 февраля 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожили дрон россиян, который за ними следил
Падение уничтоженного вражеского дрона в Авдеевке. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Третьей штурмовой бригады сбили вражеский дрон, следивший за их авто. В это время военные как раз переезжали между позициями в Авдеевке.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в своем Telegram в субботу, 24 февраля, и показала соответствующее видео.

Как военные на ходу уничтожили вражеский дрон в Авдеевке

Недавно бойцы Третьей штурмовой бригады переезжали между позициями в Авдеевке. В то время они заметили, как их автомобиль с неба ведет вражеский дрон.

"Благодаря моментальной реакции и точному огню на ходу удалось ликвидировать FPV оккупантов, который собирался ликвидировать наших", — говорится в сообщении.

На видео видно, как военные маневрировали авто и радуются, что удалось уничтожить российский дрон.

Битва за Авдеевку — последние новости

Напомним, военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады "Берсерк" снял кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку. На видео видны коксохимический завод, дачный кооператив и промышленные зоны, которые были фактически уничтожены в результате вражеских обстрелов.

Ранее в пресс-службе подразделения показали кадры отражения российского штурма вблизи захваченных врагом останков города. В течение ночи непрерывных боев бойцы уничтожили 35 участвовавших в штурме российских десантников, еще девять были взяты в плен.

В то же время заместитель командира подразделения Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация вследствие того, что россияне перебрасывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

россияне
дроны
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада
фронт

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