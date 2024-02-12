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В Сирии тренируют российских операторов дронов для войны против Украины — детали от ГУР

12 февраля 2024 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Сирии тренируют российских операторов дронов для войны против Украины — детали от ГУР
Российский оккупант. Иллюстративное фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Сирии на аэродроме Шайрат готовят операторов беспилотников для войны против Украины. Речь идет о российских операторах, которых тренируют именно на БпЛА иранского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 12 февраля.

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В ГУР отметили, что такие учения для россиян проводят "Ливанская полиция Хезболлие и "Иранская революционная гвардия" на территории военного аэродрома Шайрат, который расположен в Сирии.

"Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БпЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad. Возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников", — добавили в украинской разведке.

Кроме того, вместе с российскими оккупантами обучение на БпЛА проходят и наемники-сирийцы, которых РФ планирует задействовать в войне против Украины.

обучение российских операторов на БПЛА в Сирии
Скриншот сообщения из Telegram ГУР МО Украины

Напомним, Россия вербует наемников среди иностранцев для войны против Украины, а именно граждан Сирии, которых готовят к боевым действиям прямо на территории своей страны.

Ранее в Донецкой области ВСУ взяли в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне, которая находится в Западной Африке.

беспилотники
учеба
Сирия
война в Украине
ГУР
Россия

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