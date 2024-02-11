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На Донеччині ЗСУ взяли в полон російського найманця з африканської країни

11 лютого 2024 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Донеччині ЗСУ взяли в полон російського найманця з африканської країни
Російський найманець з країни Сьєрра-Леоне, якого взяли у полон. Фото: KARYMAT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові взяли в полон російського найманця з країни Сьєрра-Леоне, яка знаходиться в Західній Африці. Окупанта вдалося захопити в районі Мар'їнки, що на Донеччині.

Про це повідомив Telegram-канал KARYMAT в неділю, 11 лютого.

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Наразі немає інформації щодо того, в якому підрозділі армії РФ перебував найманець та як потрапив у полон. 

"Бабай з Сьєрра-Леоне взятий в полон неподалік Мар'їнки Донецької області. Where is банан and ананас?" — підписали допис у Telegram-каналі. 

найманець з Африки потрапив в український полон
Скриншот допису з Telegram KARYMAT

Іноземні найманці від РФ для війни в Україні

Також українські захисники розповідають, що останнім часом до полону стали потрапляти африканці, яких Росія вербує для війни в Україні. 

Зазначимо, раніше голова МЗС Непалу Нараян Пракаш Сауд повідомив, що РФ завербувала на війну в Україні 200 їхніх громадян. Він зазначив, що 14 з них вже загинули. 

Також в ГУР розповіли, що Росія і далі вербує найманців серед іноземців для війни проти нашої держави. Йдеться й про громадян Сирії, яких готують до війни на території країни.

Африка
Донецька область
окупанти
полонені
війна в Україні
Росія

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