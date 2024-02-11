На Донеччині ЗСУ взяли в полон російського найманця з африканської країни
Українські військові взяли в полон російського найманця з країни Сьєрра-Леоне, яка знаходиться в Західній Африці. Окупанта вдалося захопити в районі Мар'їнки, що на Донеччині.
Про це повідомив Telegram-канал KARYMAT в неділю, 11 лютого.
Що відомо про чергового найманця РФ
Наразі немає інформації щодо того, в якому підрозділі армії РФ перебував найманець та як потрапив у полон.
"Бабай з Сьєрра-Леоне взятий в полон неподалік Мар'їнки Донецької області. Where is банан and ананас?" — підписали допис у Telegram-каналі.
Іноземні найманці від РФ для війни в Україні
Також українські захисники розповідають, що останнім часом до полону стали потрапляти африканці, яких Росія вербує для війни в Україні.
Зазначимо, раніше голова МЗС Непалу Нараян Пракаш Сауд повідомив, що РФ завербувала на війну в Україні 200 їхніх громадян. Він зазначив, що 14 з них вже загинули.
Також в ГУР розповіли, що Росія і далі вербує найманців серед іноземців для війни проти нашої держави. Йдеться й про громадян Сирії, яких готують до війни на території країни.
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