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Повторні вибухи в Миколаєві — ворожий обстріл БпЛА

11 лютого 2024 00:17
оновлено: 00:34
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Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Миколаєві — ворожий обстріл БпЛА
Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Миколаєві 11 лютого лунають повторно. Раніше місцеві чули вибухи в місті близько 23:10. Таким чином продовжується атака ворога на південь.

Про це повідомляють соцмережі

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ЗМІ інформують, що місцеві жителі чують повторні вибухи в Миколаєві.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Тим часом повітряна тривога юне припиняє охоплювати нові області.

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:32. ЗМІ пишуть про повторні вибухи в Миколаєві. Зокрема паблік "Николаевский Ванек" стверджує, що працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...

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