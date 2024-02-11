Повторні вибухи в Миколаєві — ворожий обстріл БпЛА
11 лютого 2024 00:17
оновлено: 00:34
Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Миколаєві 11 лютого лунають повторно. Раніше місцеві чули вибухи в місті близько 23:10. Таким чином продовжується атака ворога на південь.
Про це повідомляють соцмережі.
Читайте також:
ЗМІ інформують, що місцеві жителі чують повторні вибухи в Миколаєві.
Тим часом повітряна тривога юне припиняє охоплювати нові області.
Оновлено 00:32. ЗМІ пишуть про повторні вибухи в Миколаєві. Зокрема паблік "Николаевский Ванек" стверджує, що працюють сили ППО.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!