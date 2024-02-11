Повторні вибухи в Миколаєві — ворожий обстріл БпЛА

Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Миколаєві 11 лютого лунають повторно. Раніше місцеві чули вибухи в місті близько 23:10. Таким чином продовжується атака ворога на південь.

Про це повідомляють соцмережі.

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ЗМІ інформують, що місцеві жителі чують повторні вибухи в Миколаєві.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Тим часом повітряна тривога юне припиняє охоплювати нові області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:32. ЗМІ пишуть про повторні вибухи в Миколаєві. Зокрема паблік "Николаевский Ванек" стверджує, що працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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