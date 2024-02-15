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У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку — є загиблі та поранені

15 лютого 2024 13:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У російському Бєлгороді заявили про ракетну атаку — є загиблі та поранені
Вибиті вікна в багатоповерховому будинку в Бєлгороді. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У російському Бєлгороді вранці 15 лютого було оголошено ракетну небезпеку і пролунали вибухи. Росіяни повідомили про "приліт" у торговий центр і традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. В результаті атаки нібито дев'ятеро людей загинуло та 20 осіб отримали поранення.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Ракетний обстріл Бєлгорода 15 лютого

У Бєлгороді 15 лютого стався "приліт" у місцевий торговий центр. Як пишуть російські ЗМІ, значних руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та магазини міста.

На відео також видно побиті авто та руйнування в приватному будинку внаслідок обстрілу. Ймовірно, причиною влучань стало те, що російські ракети, які прямували в бік України не долетіли та впали на Бєлгород.

Повідомляється про дев'ятьох загиблих та ще 20 поранених.

Вибиті вікна в багатоповерховому будинку в Бєлгороді
Вибиті вікна в багатоповерховому будинку в Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Зруйнована будівля внаслідок обстрілу Бєлгорода
Зруйнована будівля внаслідок обстрілу Бєлгорода. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 15 лютого війська Росії завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. В деяких містах є влучання. Сили ППО збили 13 із 26 випущених ракет.

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Бєлгород
Росія
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