Вибухи у Бєлгороді спричинили в місті блекаут — подробиці

Наслідки блекауту у Бєлгороді. Фото: ілюстративне: скришнот

В російському Бєлгороді сьогодні ввечері, 7 лютого, пролунали вибухи. В місті було декілька "прильотів" через оголошену ракетну небезпеку, внаслідок чого стався блекаут.

Про це повідомляють соцмережі.

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За даними російських Telegram-спільнот, одне з влучань було зафіксовано в автомобільний міст в міському районі Крейда.

В Міноборони Росії заявили, що в регіоні працювали засоби ППО, які "збили п'ять запущених снарядів РСЗВ RM-70 Vampire". Через вибухи в місті стався блекаут.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні планують провести евакуацію цивільного населення до міст Старий Оскіл та Губкін.

Водночас нещодавно два багатоцільових винищувачі ПКС РФ Су-30 скинули дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області, які вдалося знешкодили, евакуювавши 150 людей.