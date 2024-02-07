Вибухи у Бєлгороді спричинили в місті блекаут — подробиці
В російському Бєлгороді сьогодні ввечері, 7 лютого, пролунали вибухи. В місті було декілька "прильотів" через оголошену ракетну небезпеку, внаслідок чого стався блекаут.
Про це повідомляють соцмережі.
В Бєлгороді пролунали вибухи
За даними російських Telegram-спільнот, одне з влучань було зафіксовано в автомобільний міст в міському районі Крейда.
В Міноборони Росії заявили, що в регіоні працювали засоби ППО, які "збили п'ять запущених снарядів РСЗВ RM-70 Vampire". Через вибухи в місті стався блекаут.
Нагадаємо, що раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні планують провести евакуацію цивільного населення до міст Старий Оскіл та Губкін.
Водночас нещодавно два багатоцільових винищувачі ПКС РФ Су-30 скинули дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області, які вдалося знешкодили, евакуювавши 150 людей.
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