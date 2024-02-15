В российском Белгороде заявили о ракетной атаке — есть погибшие и раненые

Выбитые окна в многоэтажном доме в Белгороде. Фото: росСМИ

В российском Белгороде утром 15 февраля была объявлена ракетная опасность и раздались взрывы. Россияне сообщили о "прилете" в торговый центр и традиционно обвинили в этом ВСУ. В результате атаки якобы девять человек погибли и 20 человек получили ранения.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Ракетный обстрел Белгорода 15 февраля

В Белгороде 15 февраля случился "прилет" в местный торговый центр. Как пишут российские СМИ, значительные разрушения получила жилая многоэтажка и магазины города.

На видео также видны побитые авто и разрушения в частном доме в результате обстрела. Вероятно, причиной попаданий стало то, что российские ракеты, направлявшиеся в сторону Украины, не долетели и упали на Белгород.

Сообщается о девяти погибших и еще 20 раненых.

Выбитые окна в многоэтажном доме в Белгороде. Фото: росСМИ

Разрушенное здание в результате обстрела Белгорода. Фото: росСМИ

Напомним, 15 февраля войска России нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. В некоторых городах есть попадания. Силы ПВО сбили 13 из 26 выпущенных ракет.