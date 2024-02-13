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У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" збили під час атаки РФ

13 лютого 2024 06:16
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Атака РФ 13 лютого - у Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" збили під час атаки РФ
Дрони-камікадзе в українському небі. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Захисники українського неба чергову добу провели в бойовій роботі. Воїни відбивали запущені російськими окупантами 23 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. У ніч із 12 на 13 лютого вони збили 16 таких цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у вівторок, 13 лютого.

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У ПС ЗСУ розповіли, скільки цілей знищили 12 та 13 лютого. Фото: ПС ЗСУ

Атака РФ в ніч з 12 на 13 лютого

Як відомо, під ударом перебувало Дніпро, там виникли пошкодження й перебої зі світлом та, як наслідок, водопостачанням.

"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., мис Чауда — Крим", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", — додали бійці.

Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали у понеділок, 12 лютого, близько опівночі. У місті оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Також ми писали, що 12 лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія здійснила пуск дронів Shahed-136 в напрямку України. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

Крім того, 12 лютого російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога. 

вибух
безпілотники
Дніпро
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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