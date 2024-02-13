Атака РФ 13 лютого - у Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" збили під час атаки РФ

У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" збили під час атаки РФ
Захисники українського неба чергову добу провели в бойовій роботі. Воїни відбивали запущені російськими окупантами 23 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. У ніч із 12 на 13 лютого вони збили 16 таких цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у вівторок, 13 лютого.
Атака РФ в ніч з 12 на 13 лютого
Як відомо, під ударом перебувало Дніпро, там виникли пошкодження й перебої зі світлом та, як наслідок, водопостачанням.
"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., мис Чауда — Крим", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", — додали бійці.
Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали у понеділок, 12 лютого, близько опівночі. У місті оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.
Також ми писали, що 12 лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія здійснила пуск дронів Shahed-136 в напрямку України. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Крім того, 12 лютого російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога.
Читайте Новини.LIVE!