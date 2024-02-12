Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Армія Росії сьогодні увечері, 12 лютого, здійснили запуск дронів Shahed-136. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Російські війська запустили "шахеди"
За попередньою інформацією, пуск трапився з кримського аеродрому біля мису Чауда. Рух безпілотників фіксується на півдні та на південному сході України.
Оновлено о 22:33: декілька груп дронів летять по Дніпропетровській області північним курсом.
Оновлено о 22:39: дрони летять на Дніпро.
Станом на 22:38 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:
Нагадаємо, сьогодні російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога. Також загроза існувала і для Харкова.
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