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Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони

12 лютого 2024 22:29
оновлено: 22:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacififc Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії сьогодні увечері, 12 лютого, здійснили запуск дронів Shahed-136. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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За попередньою інформацією, пуск трапився з кримського аеродрому біля мису Чауда. Рух безпілотників фіксується на півдні та на південному сході України.

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram
Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram

Оновлено о 22:33: декілька груп дронів летять по Дніпропетровській області північним курсом. 

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram

Оновлено о 22:39: дрони летять на Дніпро.

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram

Станом на 22:38 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога. Також загроза існувала і для Харкова. 

Україна
Запорізька область
Дніпропетровська область
Херсонська область
Миколаївська область
дрон Шахід-136
повітряна тривога

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