Атака РФ 13 февраля – в Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" сбили во время атаки РФ

Дроны-камикадзе в украинском небе. Фото: скриншот

Защитники украинского неба дежурные сутки провели в боевой работе. Воины отбивали запущенные российскими оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ во вторник, 13 февраля.

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Атака РФ в ночь с 12 на 13 февраля

Как известно, под ударом находился Днепр, там возникли повреждения и перебои со светом и, как следствие, водоснабжением.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск — РФ., мыс Чауда — Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", — добавили бойцы.

Напомним, взрывы в Днепре прогремели в понедельник, 12 февраля, около полуночи. В городе объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.

Также мы писали, что 12 февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия осуществила пуск дронов Shahed-136 в направлении Украины. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, 12 февраля российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога.