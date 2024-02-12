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Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою

12 лютого 2024 15:16
оновлено: 15:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою
Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в понеділок, 12 лютого, лунає повітряна тривога. Наразі російські ракети рухаються в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Де триває небезпека 

За інформацією українських військових, ворожі цілі рухаються в напрямку Черкащини та Кіровоградщини.

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Зазначимо, що наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Донецькій.
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Оновлено 15:20. За інформацією місцевих ЗМІ, в Кропивницькому пролунав вибух.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Суспільне Кропивницький

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська ракета рухалася на місто Харків під час ракетної небезпеки в понеділок, 12 лютого. 

Також у Херсоні 11 лютого прогриміли гучні вибухи. Російські окупанти атакували місто з тимчасово окупованої Херсонщини. 

Кіровоградська область
Черкаська область
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Росія

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