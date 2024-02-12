Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою
В Україні в понеділок, 12 лютого, лунає повітряна тривога. Наразі російські ракети рухаються в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Де триває небезпека
За інформацією українських військових, ворожі цілі рухаються в напрямку Черкащини та Кіровоградщини.
Зазначимо, що наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Донецькій.
Оновлено 15:20. За інформацією місцевих ЗМІ, в Кропивницькому пролунав вибух.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російська ракета рухалася на місто Харків під час ракетної небезпеки в понеділок, 12 лютого.
Також у Херсоні 11 лютого прогриміли гучні вибухи. Російські окупанти атакували місто з тимчасово окупованої Херсонщини.
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