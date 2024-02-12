Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою

Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні в понеділок, 12 лютого, лунає повітряна тривога. Наразі російські ракети рухаються в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Де триває небезпека

За інформацією українських військових, ворожі цілі рухаються в напрямку Черкащини та Кіровоградщини.

Скриншот дописів з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Зазначимо, що наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Черкаській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Оновлено 15:20. За інформацією місцевих ЗМІ, в Кропивницькому пролунав вибух.

Скриншот допису з Telegram Суспільне Кропивницький

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська ракета рухалася на місто Харків під час ракетної небезпеки в понеділок, 12 лютого.

Також у Херсоні 11 лютого прогриміли гучні вибухи. Російські окупанти атакували місто з тимчасово окупованої Херсонщини.