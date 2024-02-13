Вибухи в Дніпрі зараз 13 лютого - одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії

Обстріл ТЕС. Ілюстративне фото: ДСНС

Росія продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Внаслідок ворожого обстрілу в ніч з понеділка на вівторок 13 лютого одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК у вівторок, 13 лютого.

Читайте також:

ДТЕК про припинення роботи ТЕС 13 лютого. Фото: скриншот

ДТЕК припинила виробництво електроенергії — що відомо

"В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.

У ДТЕК розповіли, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали у понеділок, 12 лютого, близько опівночі. У місті оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Також ми писали, що 12 лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія здійснила пуск дронів Shahed-136 в напрямку України. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, 12 лютого російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога.