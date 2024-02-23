У небі над Краснодарським краєм РФ було збито літак А-50

Пожежа внаслідок падіння літака. Фото: скриншот з відео

У Росії в небі над Краснодарським краєм було збито літак. Йдеться про повітряне судно дальньої радіолокаційної дії А-50.

Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін в Telegram.

Збиття літака А-50

"А-50 був збитий над Канівським районом Краснодарського краю Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Мисягіна

Водночас про падіння літака А-50 повідомляють й російські Telegram-канали та зазначають, що "українці знову ні при чому". А пуски нібито були з району тимчасово окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили України знищили три ворожих літаки. Йшлося про винищувачі Су-34 та Су-35.

А вже 19 лютого українські захисники знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також, 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Захисникам вдалося ліквідувати увесь екіпаж літака.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував реакцію росіян на збиття їх сімох літаків.