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У небі над Краснодарським краєм РФ було збито літак А-50

23 лютого 2024 19:35
оновлено: 19:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У небі над Краснодарським краєм РФ було збито літак А-50
Пожежа внаслідок падіння літака. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії в небі над Краснодарським краєм було збито літак. Йдеться про повітряне судно дальньої радіолокаційної дії А-50.

Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін в Telegram.

Збиття літака А-50

"А-50 був збитий над Канівським районом Краснодарського краю Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Мисягіна

Водночас про падіння літака А-50 повідомляють й російські Telegram-канали та зазначають, що "українці знову ні при чому". А пуски нібито були з району тимчасово окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили України знищили три ворожих літаки. Йшлося про винищувачі Су-34 та Су-35.

А вже 19 лютого українські захисники знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також, 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Захисникам вдалося ліквідувати увесь екіпаж літака.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував реакцію росіян на збиття їх сімох літаків.

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