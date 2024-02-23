В небе над Краснодарским краем РФ был сбит самолет А-50

Пожар в результате падения самолета. Фото: скриншот с видео

В России в небе над Краснодарским краем был сбит самолет. Речь идет о воздушном судне дальнего радиолокационного действия А-50.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин в Telegram.

Сбиение самолета А-50

"А-50 был сбит над Каневским районом Краснодарского края Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Мысягина

В то же время о падении самолета А-50 сообщают и российские Telegram-каналы и отмечают, что "украинцы снова ни при чем". А пуски якобы были из района временно оккупированного Мариуполя.

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы Украины уничтожили три вражеских самолета. Речь шла об истребителях Су-34 и Су-35.

А уже 19 февраля украинские защитники уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Также 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Защитникам удалось ликвидировать весь экипаж самолета.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал реакцию россиян на сбивание их семи самолетов.