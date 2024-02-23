В небе над Краснодарским краем РФ был сбит самолет А-50
В России в небе над Краснодарским краем был сбит самолет. Речь идет о воздушном судне дальнего радиолокационного действия А-50.
Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин в Telegram.
Сбиение самолета А-50
"А-50 был сбит над Каневским районом Краснодарского края Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В то же время о падении самолета А-50 сообщают и российские Telegram-каналы и отмечают, что "украинцы снова ни при чем". А пуски якобы были из района временно оккупированного Мариуполя.
Напомним, 17 февраля Воздушные Силы Украины уничтожили три вражеских самолета. Речь шла об истребителях Су-34 и Су-35.
А уже 19 февраля украинские защитники уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.
Также 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Защитникам удалось ликвидировать весь экипаж самолета.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал реакцию россиян на сбивание их семи самолетов.
Читайте Новини.LIVE!