ЗСУ знищили три російських літаки 17 лютого

Ворожий літак Су-35. Ілюстративне фото: military-informant.com

Повітряні Сили Збройних сил України у суботу, 17 лютого, знищили три ворожих літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Знищення винищувачів РФ Повітряними Силами України

За даними Олещука, вранці 17 лютого Повітряні Сили ЗСУ завдали нищівного удару по трьох російських винищувачах. Серед них:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34;

один винищувач Су-35.

"Вранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35!" — йдеться в повідомленні.

Інфографіка Повітряних Сил

Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, Повітряні Сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Додамо, російські журналісти з'ясували ім'я командира ворожого літака А-50, який збили над Азовським морем в січні. Як стало відомо, командиром повітряного судна дальньої розвідки був В'ячеслав Левченко.