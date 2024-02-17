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Повітряні Сили ЗСУ ліквідували три російські літаки

17 лютого 2024 13:06
оновлено: 13:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ знищили три російських літаки 17 лютого
Ворожий літак Су-35. Ілюстративне фото: military-informant.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряні Сили Збройних сил України у суботу, 17 лютого, знищили три ворожих літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Знищення винищувачів РФ Повітряними Силами України

За даними Олещука, вранці 17 лютого Повітряні Сили ЗСУ завдали нищівного удару по трьох російських винищувачах. Серед них:

  • два винищувачі-бомбардувальники Су-34;
  • один винищувач Су-35.

"Вранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35!" — йдеться в повідомленні.

Інфографіка Повітряних Сил
Інфографіка Повітряних Сил
Скриншот допису Олещука
Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, Повітряні Сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Додамо, російські журналісти з'ясували ім'я командира ворожого літака А-50, який збили над Азовським морем в січні. Як стало відомо, командиром повітряного судна дальньої розвідки був В'ячеслав Левченко.

війна
ЗСУ
літак
Україна
Росія
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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