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Українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34

21 лютого 2024 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34
Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram в середу, 21 лютого. 

Знищення російського літака Су-34

Українські військові знищили російський винищувач Су-34 разом з екіпажем.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" — сказав Олещук. 

Він додав, що з такою роботою поганого настрою бути не може. Зазначимо, що це вже сьомий знищений російський літак за тиждень. 

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Скриншот допису Миколи Олещука в Telegram

Що відомо про Су-34 

Літак Су-34 — це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. 

Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. Цей літак є модифікацією Су-27.

Нагадаємо, 18 лютого українські захисники збили російський Су-34 на Східному напрямку.

Крім того, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини

ЗСУ
літак
росіяни
війна в Україні

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