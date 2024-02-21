Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

Українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram в середу, 21 лютого.

Знищення російського літака Су-34

Українські військові знищили російський винищувач Су-34 разом з екіпажем.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" — сказав Олещук.

Він додав, що з такою роботою поганого настрою бути не може. Зазначимо, що це вже сьомий знищений російський літак за тиждень.

Скриншот допису Миколи Олещука в Telegram

Що відомо про Су-34

Літак Су-34 — це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей.

Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. Цей літак є модифікацією Су-27.

Нагадаємо, 18 лютого українські захисники збили російський Су-34 на Східному напрямку.

Крім того, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.