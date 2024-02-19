Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Повітряні сили збили ще два російські винищувачі, — Олещук arrow

Повітряні сили збили ще два російські винищувачі, — Олещук

19 лютого 2024 11:58
оновлено: 12:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряні сили збили ще два російські винищувачі, — Олещук
Російський винищувач Су-35. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники у понеділок, 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

ЗСУ збили два винищувачі РФ 19 лютого

"Ранок 19 лютого 2024 року. Східний напрямок. Ще мінус два винищувачі окупанта!" — написав він.

null
Знищені повітряні цілі. Фото: Олещук

Систематичне збиття ворожих літаків прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Російські літаки активно збиваються на фронті. Це гарні новини", — написав він у Telegram.

null
Скриншот допису Єрмака

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що поблизу міста помітили падіння палаючого літака. За даними місцевих російських пабліків, Маріуполь нібито атакували українські ракети ATACMS.

Також ми писали, що 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки на східному напрямку. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. 

Згодом в мережі з'явилося відео, як пілот ворожого літака Су-34 спрямував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Також 18 лютого українські Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34

ЗСУ
ППО
винищувач
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі