Повітряні сили збили ще два російські винищувачі, — Олещук

Російський винищувач Су-35. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські захисники у понеділок, 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

ЗСУ збили два винищувачі РФ 19 лютого

"Ранок 19 лютого 2024 року. Східний напрямок. Ще мінус два винищувачі окупанта!" — написав він.

Знищені повітряні цілі. Фото: Олещук

Систематичне збиття ворожих літаків прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Російські літаки активно збиваються на фронті. Це гарні новини", — написав він у Telegram.

Скриншот допису Єрмака

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що поблизу міста помітили падіння палаючого літака. За даними місцевих російських пабліків, Маріуполь нібито атакували українські ракети ATACMS.

Також ми писали, що 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки на східному напрямку. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35.

Згодом в мережі з'явилося відео, як пілот ворожого літака Су-34 спрямував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Також 18 лютого українські Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34.