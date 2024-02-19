У Міноборони презентували пончо-"невидимку" від ворожих тепловізорів
В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійне пончо для військових. Очікується, що воно поглинатиме інфрачервоне випромінювання людського тіла.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 19 лютого.
Анти-тепловізійне пончо
У Міноборони наголосили, що у разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе військовим залишатися непомітними для російських тепловізорів та приладів нічного бачення.
Наразі тестують п’ять зразків різних тканин.
"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", — зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
Матеріали для накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища. Наразі тестування тривають.
Нагадаємо, українські захисники 19 лютого знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.
Також 17 лютого на Запорізькому напрямку російські загарбники розпочали наступ. Силам оборони України вдалося зірвати плани ворога, окупанти відійшли на попередні позиції.
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