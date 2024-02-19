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У Міноборони презентували пончо-"невидимку" від ворожих тепловізорів

19 лютого 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони презентували пончо-"невидимку" від ворожих тепловізорів
Тепловізор. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійне пончо для військових. Очікується, що воно поглинатиме інфрачервоне випромінювання людського тіла.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 19 лютого.

Анти-тепловізійне пончо

У Міноборони наголосили, що у разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе військовим залишатися непомітними для російських тепловізорів та приладів нічного бачення. 

Наразі тестують п’ять зразків різних тканин.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", — зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.  

Матеріали для накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища. Наразі тестування тривають.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники 19 лютого знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також 17 лютого на Запорізькому напрямку російські загарбники розпочали наступ. Силам оборони України вдалося зірвати плани ворога, окупанти відійшли на попередні позиції.

війна
Міноборони
ЗСУ
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Україна

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