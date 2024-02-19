Захисники зірвали наступ ворога на Запорізькому напрямку — відео знищення окупантів

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

На Запорізькому напрямку російські загарбники у суботу, 17 лютого, розпочали наступ. Силам оборони України вдалося зірвати плани ворога, окупанти відійшли на попередні позиції.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Наступ росіян на Запорізькому напрямку

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірвано. Особовий склад тікає. Техніка знищена", — йдеться у дописі.

У Сухопутних військах розповіли, що вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм українських позицій, однак всі дії ворога були невдалі — техніку знищили, а особовий склад добили.

Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи російського ГРУ зазнали критичних втрат під час "м'ясних штурмів" в Авдіївці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, українські військові повернуть Авдіївку.