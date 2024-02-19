В Минобороны презентовали пончо-"невидимку" от вражеских тепловизоров

Тепловизор. Фото: Минобороны

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо для военных. Ожидается, что оно будет поглощать инфракрасное излучение тела человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 19 февраля.

Анти-тепловизионное пончо

В Минобороны подчеркнули, что в случае успешного завершения разработок это изделие поможет военным оставаться незаметными для российских тепловизоров и приборов ночного видения.

В настоящее время тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель — как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", — отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Материалы для накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде. В настоящее время тестирование продолжается.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, украинские защитники 19 февраля уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Также 17 февраля на Запорожском направлении российские захватчики начали наступление. Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага, оккупанты отошли на предыдущие позиции.