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В Минобороны презентовали пончо-"невидимку" от вражеских тепловизоров

19 февраля 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны презентовали пончо-"невидимку" от вражеских тепловизоров
Тепловизор. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо для военных. Ожидается, что оно будет поглощать инфракрасное излучение тела человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 19 февраля.

Анти-тепловизионное пончо

В Минобороны подчеркнули, что в случае успешного завершения разработок это изделие поможет военным оставаться незаметными для российских тепловизоров и приборов ночного видения.

В настоящее время тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель — как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", — отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Материалы для накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде. В настоящее время тестирование продолжается.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, украинские защитники 19 февраля уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Также 17 февраля на Запорожском направлении российские захватчики начали наступление. Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага, оккупанты отошли на предыдущие позиции.

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