У Миколаєві пролунав вибух
24 лютого 2024 13:34
оновлено: 13:43
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
У Миколаєві в суботу, 24 лютого, пролунав вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух в Миколаєві 24 лютого
"Вибух в Миколаєві", — йдеться у повідомленні.
О 13:11 голова ОВА Віталій Кім повідомив, що в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Загалом повітряна тривога оголошена на всьому сході України та в частині південних й центральних областей.
Нагадаємо, вдень 24 лютого Повітряні сили попередили про рух російської ракети в напрямку Дніпра.
Також ми писали, що 22 лютого російські бомбардувальники запустили ракети по Одесі. В місті було чутно вибухи.
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