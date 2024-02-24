У Миколаєві пролунав вибух

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Миколаєві в суботу, 24 лютого, пролунав вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух в Миколаєві 24 лютого

"Вибух в Миколаєві", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ПРУФ МИКОЛАЇВ

О 13:11 голова ОВА Віталій Кім повідомив, що в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису Кіма

Загалом повітряна тривога оголошена на всьому сході України та в частині південних й центральних областей.

Карта повітряних тривог

Нагадаємо, вдень 24 лютого Повітряні сили попередили про рух російської ракети в напрямку Дніпра.

Також ми писали, що 22 лютого російські бомбардувальники запустили ракети по Одесі. В місті було чутно вибухи.