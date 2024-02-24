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У Миколаєві пролунав вибух

24 лютого 2024 13:34
оновлено: 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Миколаєві пролунав вибух
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Миколаєві в суботу, 24 лютого, пролунав вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух в Миколаєві 24 лютого

"Вибух в Миколаєві", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису ПРУФ МИКОЛАЇВ

О 13:11 голова ОВА Віталій Кім повідомив, що в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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Скриншот допису Кіма

Загалом повітряна тривога оголошена на всьому сході України та в частині південних й центральних областей. 

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Карта повітряних тривог

Нагадаємо, вдень 24 лютого Повітряні сили попередили про рух російської ракети в напрямку Дніпра.

Також ми писали, що 22 лютого російські бомбардувальники запустили ракети по Одесі. В місті було чутно вибухи.

вибух
Миколаїв
обстріли
війна в Україні
2 роки війни

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