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В Николаеве раздался взрыв

24 февраля 2024 13:34
обновлено: 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Николаеве раздался взрыв
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Николаеве в субботу, 24 февраля, раздался взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в Николаеве 24 февраля

"Взрыв в Николаеве", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения ПРУФ НИКОЛАЕВ

В 13:11 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Скриншот сообщения Кима

В целом воздушная тревога объявлена по всему востоку Украины и в части южных и центральных областей.

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Карта воздушных тревог

Напомним, днем 24 февраля Воздушные силы предупредили о движении российской ракеты в направлении Днепра.

Также мы писали, что 22 февраля российские бомбардировщики запустили ракеты по Одессе. В городе были слышны взрывы.

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Николаев
обстрелы
война в Украине
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