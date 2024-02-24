В Николаеве раздался взрыв

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Николаеве в субботу, 24 февраля, раздался взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в Николаеве 24 февраля

"Взрыв в Николаеве", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПРУФ НИКОЛАЕВ

В 13:11 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения Кима

В целом воздушная тревога объявлена по всему востоку Украины и в части южных и центральных областей.

Карта воздушных тревог

Напомним, днем 24 февраля Воздушные силы предупредили о движении российской ракеты в направлении Днепра.

Также мы писали, что 22 февраля российские бомбардировщики запустили ракеты по Одессе. В городе были слышны взрывы.