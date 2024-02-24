В Николаеве раздался взрыв
24 февраля 2024 13:34
обновлено: 13:43
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
В Николаеве в субботу, 24 февраля, раздался взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Николаеве 24 февраля
"Взрыв в Николаеве", — говорится в сообщении.
В 13:11 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе и области была объявлена воздушная тревога.
В целом воздушная тревога объявлена по всему востоку Украины и в части южных и центральных областей.
Напомним, днем 24 февраля Воздушные силы предупредили о движении российской ракеты в направлении Днепра.
Также мы писали, что 22 февраля российские бомбардировщики запустили ракеты по Одессе. В городе были слышны взрывы.
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