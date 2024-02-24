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Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі ракети

24 лютого 2024 13:40
оновлено: 14:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі ракети
Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в суботу, 24 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі ракети рухаються в напрямку Дніпра та Харкова. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Куди летять ракети

За інформацією Повітряних Сил, ракету також зафіксовано в напрямку на місто Ізюм. 

Також ракета яка летить на Харків, рухається курсом на південь. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:50. Тепер окупанти запустили ракети зі сходу на Харківську область.

"Увага! "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" — попередили у повідомленні. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:54. Росіяни запустили ракету на місто Павлоград, що на Дніпропетровщині. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:57. Ворожа ракета рухається в напрямку Чугуєва.

Оновлено 14:05. Балістика летить на Сумську область зі сходу.

Оновлено 14:08. Тепер Росія запустила повторні пуски ракет з Курської області. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 24 лютого

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні під час повітряної тривоги пролунав вибух

Також ми писали, що у Дніпрі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення. 

Дніпро
ракета
повітряна тривога
війна в Україні
Росія
2 роки війни

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