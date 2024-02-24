Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі ракети

Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні в суботу, 24 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі ракети рухаються в напрямку Дніпра та Харкова.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Куди летять ракети

За інформацією Повітряних Сил, ракету також зафіксовано в напрямку на місто Ізюм.

Також ракета яка летить на Харків, рухається курсом на південь.

Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:50. Тепер окупанти запустили ракети зі сходу на Харківську область.

"Увага! "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" — попередили у повідомленні.

Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:54. Росіяни запустили ракету на місто Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 13:57. Ворожа ракета рухається в напрямку Чугуєва.

Оновлено 14:05. Балістика летить на Сумську область зі сходу.

Оновлено 14:08. Тепер Росія запустила повторні пуски ракет з Курської області.

Скриншот дописів з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 24 лютого

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Харківській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Також ми писали, що у Дніпрі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення.