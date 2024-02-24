Повітряна тривога в Україні — куди рухаються ворожі ракети
В Україні в суботу, 24 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі ракети рухаються в напрямку Дніпра та Харкова.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Куди летять ракети
За інформацією Повітряних Сил, ракету також зафіксовано в напрямку на місто Ізюм.
Також ракета яка летить на Харків, рухається курсом на південь.
Оновлено 13:50. Тепер окупанти запустили ракети зі сходу на Харківську область.
"Увага! "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" — попередили у повідомленні.
Оновлено 13:54. Росіяни запустили ракету на місто Павлоград, що на Дніпропетровщині.
Оновлено 13:57. Ворожа ракета рухається в напрямку Чугуєва.
Оновлено 14:05. Балістика летить на Сумську область зі сходу.
Оновлено 14:08. Тепер Росія запустила повторні пуски ракет з Курської області.
Повітряна тривога в Україні 24 лютого
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій.
Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Також ми писали, що у Дніпрі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення.
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