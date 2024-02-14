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У мережі показали, який вигляд має Очеретине в Донецькій області

14 лютого 2024 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали, який вигляд має Очеретине в Донецькій області
Зруйнована кімната у будівлі селища Очеретине. Фото: t.me/Hollander2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти перетворили на руїни селище Очеретине в Донецькій області. На землі лежать уламки снарядів, а будівлі — зруйновані.

Відео та фото із селища опублікував волонтер Денис Христов у Telegram у середу, 14 лютого.

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Російські окупанти перетворили населений пункт на "селище-привид". Замість дерев там пошматовані стовбури, а від будинків залишилися лише стіни.

Селище Очеретине
Селище Очеретине. Фото: t.me/Hollander2022
Селище Очеретине
Селище Очеретине. Фото: t.me/Hollander2022

Нагадаємо, окупанти продовжують тиснути на Авдіївку Донецької області. Вони штурмують населений пункт, який має важливе логістичне значення для ЗСУ, з півночі та півдня.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що можна виділити три можливі сценарії для Авдіївки.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
окупанти

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