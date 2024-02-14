В сети показали, как выглядит Очеретино в Донецкой области
Российские оккупанты превратили в руины поселок Очеретино в Донецкой области. На земле лежат обломки снарядов, а здания разрушены.
Видео и фото из поселка опубликовал волонтер Денис Христов в Telegram в среду, 14 февраля.
Как выглядит Очеретино сегодня
Российские оккупанты превратили населенный пункт в "поселок-призрак". Вместо деревьев там растерзанные стовбуры, а от домов остались только стены.
Напомним, оккупанты продолжают давить на Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют населенный пункт, имеющий важное логистическое значение для ВСУ, с севера и юга.
В то же время военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.
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