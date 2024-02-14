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В сети показали, как выглядит Очеретино в Донецкой области

14 февраля 2024 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали, как выглядит Очеретино в Донецкой области
Разрушенная комната в здании поселка Очеретино. Фото: t.me/Hollander2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты превратили в руины поселок Очеретино в Донецкой области. На земле лежат обломки снарядов, а здания разрушены.

Видео и фото из поселка опубликовал волонтер Денис Христов в Telegram в среду, 14 февраля.

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Российские оккупанты превратили населенный пункт в "поселок-призрак". Вместо деревьев там растерзанные стовбуры, а от домов остались только стены.

Поселок Очеретино
Поселок Очеретино. Фото: t.me/Hollander2022
Поселок Очеретино
Поселок Очеретино. Фото: t.me/Hollander2022

Напомним, оккупанты продолжают давить на Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют населенный пункт, имеющий важное логистическое значение для ВСУ, с севера и юга.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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