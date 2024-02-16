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У Херсоні лунали вибухи — внаслідок російської атаки сталися пожежі

16 лютого 2024 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Херсоні лунали вибухи — внаслідок російської атаки сталися пожежі
Пожежники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники щодня атакують Херсон. Цієї ночі внаслідок обстрілів міста сталися декілька пожеж.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Обстріли Херсона 16 лютого

"Сьогодні вночі армія РФ атакувала один з житлових кварталів міста, загорілась господарча споруда", — йдеться у повідомленні.

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Пожежники гасять загоряння. Фото: ДСНС України

Також ворог атакував місто і вранці — обстріл спричинив загоряння нежитлової будівлі на території приватного домоволодіння в Корабельному районі міста. 

У МВС зазначили, що рятувальники ліквідували обидві пожежі. 

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, 16 лютого росіяни завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Наразі енергетики ліквідовують наслідки атаки.

Крім того, вночі окупанти запустили ракету по Полтавській області. На території Миргородського району було зафіксовано влучання.

МВС
Херсон
ДСНС
обстріли
війна в Україні

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