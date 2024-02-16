В Херсоне раздавались взрывы — в результате российской атаки случились пожары
Российские захватчики каждый день атакуют Херсон. Этой ночью в результате обстрелов города случилось несколько пожаров.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Обстрелы Херсона 16 февраля
"Сегодня ночью армия РФ атаковала один из жилых кварталов города, загорелось хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.
Также враг атаковал город и утром — обстрел вызвал возгорание нежилого здания на территории частного домовладения в Корабельном районе города.
В МВД отметили, что спасатели ликвидировали оба пожара.
Напомним, 16 февраля россияне нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки.
Кроме того, ночью оккупанты запустили ракету по Полтавской области. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.
Читайте Новини.LIVE!