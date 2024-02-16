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В Херсоне раздавались взрывы — в результате российской атаки случились пожары

16 февраля 2024 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне раздавались взрывы — в результате российской атаки случились пожары
Пожарные ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики каждый день атакуют Херсон. Этой ночью в результате обстрелов города случилось несколько пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Обстрелы Херсона 16 февраля

"Сегодня ночью армия РФ атаковала один из жилых кварталов города, загорелось хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.

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Пожарные тушат возгорание. Фото: ГСЧС Украины

Также враг атаковал город и утром — обстрел вызвал возгорание нежилого здания на территории частного домовладения в Корабельном районе города.

В МВД отметили, что спасатели ликвидировали оба пожара.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 16 февраля россияне нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки.

Кроме того, ночью оккупанты запустили ракету по Полтавской области. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.

МВД
Херсон
ГСЧС
обстрелы
война в Украине

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