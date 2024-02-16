В Херсоне раздавались взрывы — в результате российской атаки случились пожары

Пожарные ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Украины

Российские захватчики каждый день атакуют Херсон. Этой ночью в результате обстрелов города случилось несколько пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Обстрелы Херсона 16 февраля

"Сегодня ночью армия РФ атаковала один из жилых кварталов города, загорелось хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.

Пожарные тушат возгорание. Фото: ГСЧС Украины

Также враг атаковал город и утром — обстрел вызвал возгорание нежилого здания на территории частного домовладения в Корабельном районе города.

В МВД отметили, что спасатели ликвидировали оба пожара.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 16 февраля россияне нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки.

Кроме того, ночью оккупанты запустили ракету по Полтавской области. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.