Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Окупанти обстріляли одну з прифронтових ТЕС — пошкоджено обладнання arrow

Окупанти обстріляли одну з прифронтових ТЕС — пошкоджено обладнання

16 лютого 2024 11:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли одну з прифронтових ТЕС — пошкоджено обладнання
Наслідки обстрілу ТЕС. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у п'ятницю, 16 лютого, завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Наразі енергетики ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Атака на ТЕС 16 лютого

"Чергова атака на прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання станції — енергетики прямо зараз ліквідовують наслідки.

Там наголосили, що в умовах постійних атак ворога працівники компанії продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми.

Відомо, що попередня атака на одну з теплоелектростанцій відбулася кілька днів тому — в ніч на 13 лютого. Тоді станція припинила виробництво електроенергії.

null
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 15 лютого окупанти обстріляли ракетами Львівську область. Протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксувалося.

ДТЕК
ракети
ТЕС
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі