Окупанти обстріляли одну з прифронтових ТЕС — пошкоджено обладнання

Наслідки обстрілу ТЕС. Ілюстративне фото: Reuters

Російські військові у п'ятницю, 16 лютого, завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Наразі енергетики ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Атака на ТЕС 16 лютого

"Чергова атака на прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання станції — енергетики прямо зараз ліквідовують наслідки.

Там наголосили, що в умовах постійних атак ворога працівники компанії продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми.

Відомо, що попередня атака на одну з теплоелектростанцій відбулася кілька днів тому — в ніч на 13 лютого. Тоді станція припинила виробництво електроенергії.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 15 лютого окупанти обстріляли ракетами Львівську область. Протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксувалося.