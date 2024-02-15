В ГУР розповіли про атаки РФ на 2024 рік: подробиці

Андрій Юсов. Фото: PAP

Українці витримали не лише військову, а й інформаційну агресію з боку РФ, проте атаки продовжуються і цьогоріч вони йтимуть хвилями. РФ розгойдуватиме питання демобілізації, економічних питань, питань міграційної політики, аби вплинути на настрої українського суспільства.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на пресконференції, присвяченій інформаційній війні РФ проти України.

"Українці вистояли і це добрий результат. Українське суспільство витримало не тільки військову, а й інформаційну агресію. Але атака продовжується і все, що стосується демобілізації, економічних питань, питань мігрмаційної політики, ці атаки та хвилі йтимуть одна за одною", — сказав він.

Юсов також відмітив роботу російського багатоплатформового месенджеру Телеграм, який є досить популярним в Україні. На його думку, він справді несе у собі реальні загрози. І тут питання не до його користувачів та окремих медіа, які там представлені.

"Питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз, як для інформаційної, так і для іншої безпеки у нашій країні. Тому, так, це питання, на яке треба давати відповідь. Думаю, це обов'язково відбудеться", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України оголосили про початок активної фази інформаційної операції Росії під назвою "Перун". Окупанти прагнуть виправдати збройну агресію в Україні та показати ситуацію зі сторони вигідної Кремлю.