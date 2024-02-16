На Полтавщині вночі лунали вибухи — зафіксовано влучання

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські загарбники атакували ракетою Полтавську область в ніч на 16 лютого. На території Миргородського району було зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

Атака на Полтавщину 16 лютого

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території", — йдеться у повідомленні.

За словами Проніна, обійшлося без жертв та постраждалих.

Він розповів, що протягом минулої доби в області шість разів лунала повітряна тривога — загалом вона тривала майже чотири години.

Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, 15 лютого окупанти обстріляли ракетами Львівську область. Протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.

Крім того, росіяни запускали ракети й по Києву. Столична ППО знищила всі цілі, які летіли на цьому напрямку.