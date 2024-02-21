У Херсоні пролунали вибухи ввечері 21 лютого

Пожежа в місті внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/nikvesti

Російська армія вкотре обстрілює Херсон у середу, 21 лютого. В місті пролунало декілька гучних вибухів. Ворог завдає удару з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Вибухи в Херсоні 21 лютого

Росіяни завдають чергового удару по Херсону. Перші вибухи пролунали в місті о 18:50 21 лютого. Обстріл окупанти здійснюють з тимчасового окупованого лівого берега регіону.

"Херсон під ворожим обстрілом! Протягом тривалого часу армія РФ атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться в повідомленні.

Серію гучних вибухів було чутно у прибережній зоні міста. Мрочко закликав місцевих жителів триматися якомога далі від вікон та перейти в безпечні місця.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, за добу 20 лютого ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Окупанти випустили по регіону 159 снарядів. Внаслідок атаки чотири людини дістали поранення.

Додамо, 17 лютого, загарбники також атакували Херсон. В результаті обстрілу загинула одна людина та ще двоє постраждали.