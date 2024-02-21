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В Херсоне раздаются мощные взрывы — армия РФ атакует город

21 февраля 2024 19:06
обновлено: 19:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздались взрывы вечером 21 февраля
Пожар в городе в результате взрыва. Иллюстративное фото: t.me/nikvesti
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия в очередной раз обстреливает Херсон в среду, 21 февраля. В городе раздалось несколько громких взрывов. Враг наносит удар с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Взрывы в Херсоне 21 февраля

Россияне наносят очередной удар по Херсону. Первые взрывы прогремели в городе в 18:50 21 февраля. Обстрел оккупанты производят с временного оккупированного левого берега региона.

"Херсон под вражеским обстрелом! В течение длительного времени армия РФ атакует город с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.

Серия громких взрывов была слышна в прибрежной зоне города. Мрочко призвал местных жителей держаться подальше от окон и перейти в безопасные места.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочка

Напомним, за сутки 20 февраля враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Оккупанты выпустили по региону 159 снарядов. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Добавим, 17 февраля, захватчики также атаковали Херсон. В результате обстрела погиб один человек и двое пострадали.

война
Херсон
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