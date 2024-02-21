В Херсоне раздались взрывы вечером 21 февраля

Пожар в городе в результате взрыва. Иллюстративное фото: t.me/nikvesti

Российская армия в очередной раз обстреливает Херсон в среду, 21 февраля. В городе раздалось несколько громких взрывов. Враг наносит удар с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Взрывы в Херсоне 21 февраля

Россияне наносят очередной удар по Херсону. Первые взрывы прогремели в городе в 18:50 21 февраля. Обстрел оккупанты производят с временного оккупированного левого берега региона.

"Херсон под вражеским обстрелом! В течение длительного времени армия РФ атакует город с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.

Серия громких взрывов была слышна в прибрежной зоне города. Мрочко призвал местных жителей держаться подальше от окон и перейти в безопасные места.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, за сутки 20 февраля враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Оккупанты выпустили по региону 159 снарядов. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Добавим, 17 февраля, захватчики также атаковали Херсон. В результате обстрела погиб один человек и двое пострадали.