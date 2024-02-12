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У ГУР розповіли, як будуть боротися з використанням росіянами систем Starlink

12 лютого 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ГУР розповіли, як будуть боротися з використанням росіянами систем Starlink
Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розпочали роботу над нейтралізацією контрабандних терміналів супутникового зв'язку Starlink, які використовує на фронті російська армія. 

Про це заявив спікер ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону 12 лютого. 

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За словами Юсова, термінали потрапили до Росії через нелегальний паралельний імпорт (контрабанду) через треті країни.

"Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках", — заявив він.

Речник додав, що станом на сьогодення використання Starlink в російській армії на лінії фронту стало справді більш вдосконаленим, ніж торік. Також він додав, що офіційний продаж таких систем Росії офіційно не прокоментував ніхто.

"Тобто на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота щодо нейтралізації цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо", — заявив спікер ГУР.

Армія Росії використовує Starlink — що відомо

Нагадаємо, що не так давно у мережі з'явилася інформація про закупівлю Росією терміналів Starlink через Об'єднані Арабські Емірати. Згодом у ГУР було підтверджено цю інформацію

Чутки привернули увагу власника компанії SpaceX Ілона Маска. Винахідник-бізнесмен заявив, що слова про продаж терміналів російським військовикам — "категорично неправдиві" через те, що у компанії не підтверджували пряме або посередницьке постачання Starlink до країни-агесора. 

російські війська
Україна
Starlink
війна в Україні
ГУР

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